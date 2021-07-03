Практично все у зовнішності Лізи нагадує риси Дженніфер Еністон – біляве волосся, світлі блакитні очі, характерна форма брів, носа та підборіддя. Жінок неймовірно легко сплутати. Єдине, що видає тіктокерку – це вік, адже їй трохи більше ніж 30 років, тоді як Дженніфер Еністон – 52.

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На відео жінка розмовляє або ж просто відкриває рот, пародіюючи Рейчел під час розмови з Монікою у серіалі "Друзі". Ліза намагалася повторити емоції, жести та міміку акторки, і варто віддати їй належне – вийшло напрочуд схоже.

Користувачі тіктоку були справді вражені побаченим. Ролик за лічені години розповсюдився у мережі, і за 2 дні зібрав вже понад 2,5 мільйона переглядів та 348 тисяч вподобань. Люди в коментарях ділилися своїми емоціями:

"Я справді подумала, що це Дженніфер Еністон. Оце Так!";

"Я подумала: "Коли це Дженніфер зробила татуювання на руці?"";

"Ти більше схожа на Рейчел, ніж Рейчел";

"Зачекайте. Мій мозок не може зрозуміти. Це Джен, але це не так";

"Міс Еністон, це ви?";

"Мені потрібні докази, що ти не Дженніфер Еністон";

"Тобто ви кажете мені, що це не Дженніфер?".