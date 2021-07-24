Тіктокерка показала спосіб порятунку від спеки, який підірвав мережу: відео

24 липня 2021 , 18:51
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Джерело:

тікток Skye Cotter

Цього літа Україну накрила неймовірна спека, від якої часом ніде не сховатися. Хіба що у ліжку. Цікавим способом, як врятуватися від задухи поділилася блогер з тіктоку.

Якщо ви сильно потерпаєте від спеки, а кондиціонер не встигли придбати – цей хитрий прийом допоможе охолодитися. Тож, щоб сховатися від спеки в домашніх умовах потрібен лише вентилятор та простирадло. І ліжко. 

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Спосіб, який став вірусним у соціальних мережах, допоможе побудувати справжнісіньку аеродинамічну трубу. З прохолодою і свіжим повітрям та достатньо велику, щоб сидіти в ній. 

@skyecotter

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♬ Baby Work It - Your Favourite Garçon

Ви можете покращити прохолодний простір всередині, якщо у вас 2 або більше вентиляторів. Всередині можна створити затишок, переглядати фільми та відчувати себе комфортно, попри спекотну погоду.

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Автор: Тата Шаргородська