З користувачем тіктоку з нікнеймом thegoogleearthguy також таке траплялося, і зацікавило його настільки, що він почав займатися цим регулярно та навіть створив окремий акаунт для своїх курйозних знахідок.
Це цікаво Як зараз виглядають місця, де знімали популярні фільми та серіали: цікаві фотопорівняння
За рік ведення сторінки він назбирав чималу колекцію цікавих речей, які були зафіксованими на знімках Google Earth. Серед них – місця з відомих кінофільмів чи музичних кліпів, люди у дивних позах, кумедні тварини та абсолютно безглузді ситуації.
Такий контент дуже сподобався користувачам мережі. За сторінкою thegoogleearthguy у тіктоці стежать 1,1 мільйона підписників. Кожне його відео збирає десятки та сотні тисяч переглядів, а деякі навіть перетинають мільйонні позначки.
Розваги 24 підготували добірку кумедних знахідок тіктокера. Обіцяємо, деякі з них вас точно здивують.