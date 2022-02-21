З користувачем тіктоку з нікнеймом thegoogleearthguy також таке траплялося, і зацікавило його настільки, що він почав займатися цим регулярно та навіть створив окремий акаунт для своїх курйозних знахідок.

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За рік ведення сторінки він назбирав чималу колекцію цікавих речей, які були зафіксованими на знімках Google Earth. Серед них – місця з відомих кінофільмів чи музичних кліпів, люди у дивних позах, кумедні тварини та абсолютно безглузді ситуації.

Такий контент дуже сподобався користувачам мережі. За сторінкою thegoogleearthguy у тіктоці стежать 1,1 мільйона підписників. Кожне його відео збирає десятки та сотні тисяч переглядів, а деякі навіть перетинають мільйонні позначки.

Розваги 24 підготували добірку кумедних знахідок тіктокера. Обіцяємо, деякі з них вас точно здивують.

Собака з шістьма лапами

Дитина у сміттєвому баці

Динозавр на вишці

Чоловік на мотоциклі задом наперед

Машина на даху

Ефектне падіння

Літаючий кролик

Дивне заняття

Курйозна втеча

Дуже багато запитань

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