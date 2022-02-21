С пользователем тиктока с никнеймом thegoogleearthguy тоже такое случалось, и это заинтересовало его настолько, что он начал заниматься этим регулярно и даже создал отдельный аккаунт для своих курьезных находок.

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За год ведения страницы он собрал немалую коллекцию интересных вещей, зафиксированных на снимках Google Earth. Среди них – места из известных кинофильмов или музыкальных клипов, люди в странных позах, забавные животные и совершенно бессмысленные ситуации.

Такой контент очень понравился пользователям сети. За страницей thegoogleearthguy в тиктоке следят 1,1 миллиона подписчиков. Каждое его видео собирает десятки и сотни тысяч просмотров, а некоторые даже пересекают миллионные отметки.

Развлечения 24 подготовили подборку забавных находок тиктокера. Обещаем, некоторые из них вас точно удивят.

Собака с шестью лапами

Ребенок в мусорном баке

Динозавр на вишке

Мужчина на мотоцикле задом наперед

Машина на крыше

Эффектное падение

Летающий кролик

Странное занятие

Курьезный побег

Очень много вопросов

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