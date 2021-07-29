Маленький і середній – однакові: тіктокер показав, як обманюють любителів попкорну в кінотеатрах

Працівник кінотеатру опублікував у тіктоці відео, в якому показав, як обманюють людей, що купують попкорн перед переглядом фільму. Тепер майже 9 мільйонів людей знають, який розмір попкорну обирати, щоб отримати максимум за найнижчою ціною.

Хлопець розіграв жартівливу сценку, в якій клієнт приходить до кінобару, щоб придбати попкорн, але вагається, який саме розмір йому обрати. Тоді працівник кінотеатру, роль якого блогер також грає сам, показує відвідувачеві, яким буде великий, середній та маленький розмір за допомогою тари для попкорну.

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Клієнт обирає найменший варіант, після чого працівник набрав попкорн у пакет і оголосив ціну – 7,35 долара. Проте в останній момент відвідувач вирішив, що "це занадто мало", і попросив середній розмір. У відповідь працівник просто пересипав вміст пакету у відерце розміру M, заповнивши його повністю.

Тож, кількість попкорну залишилася тією ж, змінилося лише пакування і ціна. Вартість середнього відерця попкорну – 8,44 долара. Побачивши цю аферу на власні очі, клієнт повернувся до початкового вибору, і знову попросив найменший розмір.

За 5 днів це відео подивилися 8,8 мільйона користувачів тіктоку. Вони були здивовані побаченим:

"Я вважаю, що це незаконно. Якщо я плачу за більший розмір, то маю отримати більше";

"Я шокований";

"Брате, ти щойно відкрив мені очі";

"Середній розмір – це завжди шахрайство";

"Ось чому я завжди купую великий розмір, і не ставлю ніяких питань".

Також коментатори хвилювалися за блогера, і те, що після такої відвертості його можуть звільнити. Проте він заспокоїв усіх, і розповів, що день публікації відео у будь-якому випадку був передостаннім днем його роботи там.

Тепер усі, хто бачив цей ролик, будуть дещо остерігатися середніх розмірів попкорну. Залишається сподіватися, що таке шахрайство практикують не у всіх кінотеатрах.