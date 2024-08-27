В Ісландії через вірусний рецепт тіктокера розкупили всі огірки
Джерело:ВВС
Супермаркети Ісландії зіштовхнулися з безпрецедентною ситуацією – у них закінчилися огірки. Все через канадського блогера, який поділився рецептом страви з огірків.
Через популярний рецепт постачальники почали не встигати доправляти огірки у супермаркети.
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Огірковий ажіотаж викликав рецепт салату з:
- тертих огірків,
- кунжутної олії,
- часнику,
- рисового оцту,
- олії чилі.
Рецепт став справжнім хітом, а ісландські фермери не змогли впоратися зі стрімким попитом. Директорка з маркетингу SFG сказала, що зараз ісландські фермери не встигають за попитом, але вона сподівається, що пропозиція повернеться в норму "приблизно через тиждень".
Хто в цьому "винен"
Усе почалося з канадця Логана Моффітта, який має понад 5,5 мільйонів підписників у тіктоці. Починаючи з липня 2024 року він ділиться огірковими рецептами майже щодня.
У рецепті, який захопив ісландців, Логан використовує кунжутну олію, рисовий оцет, іноді також вершковий сир, авокадо та навіть копчений лосось.
Як приготувати салат з огірків: дивіться відео