В Ісландії через вірусний рецепт тіктокера розкупили всі огірки

Супермаркети Ісландії зіштовхнулися з безпрецедентною ситуацією – у них закінчилися огірки. Все через канадського блогера, який поділився рецептом страви з огірків.

Через популярний рецепт постачальники почали не встигати доправляти огірки у супермаркети.

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Огірковий ажіотаж викликав рецепт салату з:

тертих огірків,

кунжутної олії,

часнику,

рисового оцту,

олії чилі.

Рецепт став справжнім хітом, а ісландські фермери не змогли впоратися зі стрімким попитом. Директорка з маркетингу SFG сказала, що зараз ісландські фермери не встигають за попитом, але вона сподівається, що пропозиція повернеться в норму "приблизно через тиждень".

Хто в цьому "винен"

Усе почалося з канадця Логана Моффітта, який має понад 5,5 мільйонів підписників у тіктоці. Починаючи з липня 2024 року він ділиться огірковими рецептами майже щодня.

У рецепті, який захопив ісландців, Логан використовує кунжутну олію, рисовий оцет, іноді також вершковий сир, авокадо та навіть копчений лосось.

Як приготувати салат з огірків: дивіться відео