На Євро-2020 чоловік вболівав за Англії. Він був невимовно радий, що команда пройшла у фінал та, схоже, не сумнівався у її перемозі. Саме тому у день фіналу він опублікував відео, в якому публічно пообіцяв, що поголить голову, бороду та брови, якщо Англія програє.

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Проте надіям вболівальника не судилося збутися. Італійська збірна перемогла у серії пенальті та забрала переможний кубок до Риму. І яким гірким не було б розчарування Рона після поразки улюбленої команди, попереду його чекало ще й сміливе перевтілення.

На той момент відео подивилися кілька тисяч разів, і відмовлятися від своїх слів було запізно. Тож, через 2 дні після фіналу він опублікував наступне відео, в якому з'явився вже без волосся на обличчі.

А я навіть не англієць,

– сказав тіктокер у ролику.

Це відео стало вірусним. З моменту публікації його подивилися вже понад 4,6 мільйона разів. Проте деякі користувачі не вірили, що чоловік справді це зробив. Вони писали, що він міг скористатися спеціальним фільтром. Тож Ронові довелося доводити правдивість свого вчинку.

Попри те, що через любов до футболу чоловікові якийсь час потрібно буде походити у незвичному образі, все склалося не так погано. Після публікації цих відео інші ролики Рона збирають по 50 – 200 тисяч переглядів, хоча раніше цей показник не перевищував і 5 тисяч.

Крім того, користувачі мережі віддали чоловікові належне, адже він дотримався свого слова. Вони залишили йому велику кількість схвальних коментарів:

"Чоловік слова";

"Сказав і зробив";

"Ми любимо чоловіків, які вірні своїм обіцянкам";

"Чесно граєш, друже";

"Те, що ти зробив, заслуговує на повагу".

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