Англія, яка на Чемпіонаті Європи здолала Німеччину, Україну, а потім здобула перемогу над Данією, забезпечила собі місце у фіналі Євро-2020. Вболівальники Англії по всій країні втратили розум.

Це цікаво Вітальні бонуси в онлайн-казино: що це таке і як скористатися ними на максимум

Безліч фанатів збірної Англії вийшли на вулиці країни. Вони танцювали на столах, забиралися на автобуси, і, звичайно ж, скандували "It's coming to home", слова пісні 1996 року, яка знаменувала участь футбольної команди Англії в чемпіонаті Європи.

It's coming to home: слухати онлайн

Подивитися, як Англія забере кубок, у неділю, 11 липня, зібралося понад 67 тисяч уболівальників. Проте у матчі, який пройшов на лондонському стадіоні Уемблі, збірна Англії програла збірній Італії в напруженій сутичці пенальті. Тож англійські фанати схопили облизня. Користувачі мереж не могли пройти спокійно та відреагували на подію безліччю мемів.

Коли ти думав, що повертаєшся додому, але замість цього приїхав до Риму

Повернення у Рим

– Дім

– Рим

Як невдобно, як невдобно

– Том Круз на Уемблі.

– Але він не найкращий актор на стадіоні.

– Ранок понеділка

– Я

– Паста спагетті Феррарі помідорро! Форза болоньєзе дольче корлеоне! Піца кватро мартіні мадонна!

До теми Найважливіше – це сім'я: після прем'єри нового "Форсажу" мережу заполонили меми з Віном Дизелем