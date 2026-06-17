Нещодавно користувач Threads Дмитро Запаранюк обурився ціною на гру на PS5 в українському ритейлі. Правда йому дуже швидко пояснили, що до чого.

Дивіться також Відомий блогер отримав камео у 007: First Light – чимало геймерів розлючені

Українець обурився ціною на гру: пояснення лежало на поверхні

На скриншоті, який опублікував користувач, видно вартість у 10 499 гривень. Мова йде про гру The Blood of Dawnwalker, на яку стартанув передпродаж.

Власники PS5, це прикол? Чи реально такі ціни за гру,

– написав Дмитро.



Українець обурився ціною на гру The Blood of Dawnwalker / Скрин допису

Якщо що, ми перевірили на сайтах провідних ритейлерів і ціна там дійсно така ж сама. У коментарях до допису Дмитра йому швидко пояснили, що це колекційний випуск і цим обумовлена така ціна. До речі, сам користувач у коментарях зізнався, що у нього немає PS5 і подякував за пояснення. Ось що писали досвідчені гравці:

"Вказано ж, що це колекційне видання, а не просто диск з грою";

"Це колекційна, туди входить гра, фігурка, артбуки, книги, бонуси в грі. Чиста гра коштує 3 700, що також не мало. Але це так і буде вже, ціни зрівняються з глобальною системою";

"Це нормально для таких видань в середньому від 8 до 15 тисяч";

"Так це колекційне видання, вони дорожчі, але не наскільки, до 200 доларів переважно".



Що входить у колекційне видання The Blood of Dawnwalker / Фото з соцмереж

Коли вийде гра The Blood of Dawnwalker

Насправді зараз ця гра доступна лише для передзамовлення, адже вийде лише з 3 вересня цього року. Раніше 24 Канал розповідав про те, що українська аудиторія після презентації була незадоволена через відсутність української локалізації на старті гри.

Події у самій грі розгортаються у віддаленому регіоні Карпат XIV століття. Користувачі будуть грати за напіввампіра Коена, який має 30 днів і 30 ночей, щоб урятувати свою родину з рук могутнього вампіра Бренсіса.