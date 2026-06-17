Недавно пользователь Threads Дмитрий Запаранюк возмутился ценой на игру для PS5 в украинских магазинах. Правда, ему очень быстро объяснили, в чем дело.

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Украинец возмутился ценой на игру: объяснение было на поверхности

На скриншоте, который опубликовал пользователь, видна стоимость в 10 499 гривен. Речь идет об игре The Blood of Dawnwalker, на которую стартовала предпродажа.

Владельцы PS5, это шутка? Реально ли такие цены за игру,

– написал Дмитрий.



Украинец возмутился ценой на игру The Blood of Dawnwalker / Скриншот поста

На всякий случай мы проверили на сайтах ведущих ритейлеров, и цена там действительно такая же. В комментариях к посту Дмитрия ему быстро объяснили, что это коллекционный выпуск, и именно этим обусловлена такая цена. Кстати, сам пользователь в комментариях признался, что у него нет PS5, и поблагодарил за объяснение. Вот что писали опытные игроки:

"Указано же, что это коллекционное издание, а не просто диск с игрой";

"Это коллекционное издание, в него входит игра, фигурка, артбуки, книги, бонусы в игре. Сама игра стоит 3 700, что тоже немало. Но так и будет, цены выровняются с мировыми";

"Это нормально для таких изданий – в среднем от 8 до 15 тысяч";

"Да, это коллекционное издание, они дороже, но не настолько – в основном до 200 долларов".



Что входит в коллекционное издание The Blood of Dawnwalker / Фото из соцсетей

Когда выйдет игра The Blood of Dawnwalker

На самом деле сейчас эта игра доступна для предзаказа, ведь выйдет только 3 сентября этого года. Ранее 24 Канал рассказывал о том, что украинская аудитория после презентации была недовольна из-за отсутствия украинской локализации на старте игры.

События в самой игре разворачиваются в отдаленном регионе Карпат XIV века. Пользователи будут играть за полувампира Коэна, у которого есть 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью из рук могущественного вампира Бренсиса.