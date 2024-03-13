Спробуйте знайти ту лисицю, яка відрізняється від інших.
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З першого погляду може здатися, що всі лисиці ідентичні, проте одна з них має відмінності. Вам дається 7 секунд, щоб виявити її. Але одразу попередимо, що відмінності між фігурками лисиць є дуже малими, тож виявити специфічний елемент не так просто.
Психологічний тест / Фото "Уніан"
Не втрачайте надії, якщо вам не вдалося розгледіти відмінності з першої спроби! Спробуйте ще раз, або ж перегляньте відповідь нижче.
Відповідь полягає в тому, що унікальна лисиця не має чорних смуг на своїх вушках. На ілюстрації ця лисиця позначена відмінним кольором для легшого виявлення.
Правильна відповідь / Фото "Уніан"