Попробуйте найти ту лису, которая отличается от других.
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С первого взгляда может показаться, что все лисы идентичны, однако одна из них имеет отличия. Вам дается 7 секунд, чтобы выявить его. Но сразу предупредим, что различия между фигурками лисиц очень малы, поэтому выявить специфический элемент не так просто.
Психологический тест / Фото "Униан"
Не теряйте надежды, если вам не удалось разглядеть различия с первой попытки! Попробуйте еще раз, или же просмотрите ответ ниже.
Ответ заключается в том, что уникальная лиса не имеет черных полос на своих ушках. На иллюстрации эта лиса обозначена отличным цветом для более легкого обнаружения.
Правильный ответ / Фото "Униан"