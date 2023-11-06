Саме він допоможе визначити вашу психологічну травму.

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Просто придивіться до цих зображень, і якщо ви помітили, що ваша рука сама тягнеться до одного з них, це може бути сигналом подумати про консультацію з психологом.



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Розшифровка результатів

Травма низької самооцінки: Вас часто хвилює, що інші можуть мати негативне ставлення до вас. Ви боїтеся відкриватися перед іншими, уникати компромісів і завжди намагаєтеся вигідно виглядати в очах оточуючих. Травма відчуженості: Вас переслідує страх бути залишеним чи забутим, і ви маєте труднощі у встановленні здорових відносин. Ваша самооцінка низька, і ви не завжди розумієте, в чому полягає ваша власна цінність. Травма обману: Ви не лише постали перед труднощами у вираженні своїх почуттів і емоцій, але і маєте проблеми в їх розпізнаванні. Тривожність, схильність до депресії та інші психологічні проблеми супроводжують вас, і ви часто страждаєте від нічних кошмарів. Травма несправедливості: Вас часто турбує хронічний біль у грудях або спині, постійне відчуття втоми. Ви можливо стикаєтеся з несподіваними змінами настрою, які не залежать від зовнішніх обставин.

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