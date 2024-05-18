Вибір одягу, як і вибір сорочки, часто говорить більше про нас, ніж ми можемо уявити. Сорочки, які ми носимо, не просто виконують функцію захисту або прикраси – вони є дзеркалом нашої особистості, наших уподобань та навіть нашого настрою.