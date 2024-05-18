Узнайте новые грани своей личности вместе с тестом от Развлечения 24.

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Внимательно рассмотрите картинку с различными видами рубашек. Выберите ту рубашку, которая больше всего вас привлекает или в которой вы видите себя.



Психологический тест / Изображение сгенерировано искусственным интеллектом с помощью DALL-E

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