Для того, аби зрозуміти: скептик ви чи наївна людина, оберіть котика на картинці нижче.

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Нижче ви знайдете розшифровку результатів.



Оберіть котика / Фото "Абмеєрвуд"

Розшифровка результатів

Котик 1: Якщо ви обрали кота номер 1, це свідчить про ваш високий рівень довіри до інших. Ви вірите в доброту людей і готові виправдати їхні дії. Проте, на жаль, вас можна легко обманути. Важливо збалансувати свою віру в інших з розумним скептицизмом.

Котик 2: Кіт під номером 2 вказує на те, що ви утримуєте здоровий баланс між довірою та підозрілістю. Вас не так легко обдурити, але ви також готові давати людям шанс. Ви розумієте, що не всі заслуговують на довіру, але вірите у добро в інших. Цей збалансований підхід допомагає вам ефективно орієнтуватися в міжособистісних відносинах.

Котик 3: Якщо кіт номер 3 був вашим вибором, ви більше схильні до підозри, ніж до довіри. Вас важко підкупити, і ви рідко приймаєте речі безкритично. Хоча такий обережний підхід може вас захистити від обману, він також може ускладнити створення глибоких та значущих стосунків.

Якщо вам подобаються подібні психологічні тести, то пропонуємо пройти ще один і дізнатися, який ви друг.