Дізнайтеся, чи могли б ви стати хорошим лідером, за допомогою нашого психологічного тесту.

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Для цього просто подивіться на картинку нижче та оберіть феєрверк, який вам найбільше подобається.

Розшифровка результатів

Феєрверк №1: Якщо ваш погляд притягнув феєрверк на першій картинці, це свідчить про вашу рішучість та готовність ухвалювати важкі рішення. Ви вірите в автократичне лідерство, намагаючись брати на себе відповідальність та контроль над ситуацією. Однак, будучи лідером, важливо враховувати думку команди та знаходити баланс між владою та відкритістю до інших поглядів.

Феєрверк №2: Вибір другого феєрверку вказує на вашу командну спрямованість та цінність співпраці. Ви прихильник егалітарного лідерства, де всі мають право на голос у процесі прийняття рішень. Однак уникання конфліктів може призвести до нерішучості. Важливо зберігати баланс між співпрацею та ініціативою.

Феєрверк №3: Ваш вибір третього феєрверку свідчить про вашу здатність до балансу. Ви володієте рівновагою між керівництвом і співпрацею, розуміючи важливість обох аспектів. Проте прагнення до рівноваги може створювати враження непостійності. Важливо підтримувати прозорість та відкрите спілкування, щоб зміцнити ваш стиль лідерства.

Цікаво! Також пропонуємо вам пройти психологічний тест за картинкою, який розкаже, наскільки ви врівноважена людина.