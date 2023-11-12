Дізнайтеся, чи могли б ви стати хорошим лідером, за допомогою нашого психологічного тесту.
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Для цього просто подивіться на картинку нижче та оберіть феєрверк, який вам найбільше подобається.
Розшифровка результатів
Феєрверк №1: Якщо ваш погляд притягнув феєрверк на першій картинці, це свідчить про вашу рішучість та готовність ухвалювати важкі рішення. Ви вірите в автократичне лідерство, намагаючись брати на себе відповідальність та контроль над ситуацією. Однак, будучи лідером, важливо враховувати думку команди та знаходити баланс між владою та відкритістю до інших поглядів.
Феєрверк №2: Вибір другого феєрверку вказує на вашу командну спрямованість та цінність співпраці. Ви прихильник егалітарного лідерства, де всі мають право на голос у процесі прийняття рішень. Однак уникання конфліктів може призвести до нерішучості. Важливо зберігати баланс між співпрацею та ініціативою.
Феєрверк №3: Ваш вибір третього феєрверку свідчить про вашу здатність до балансу. Ви володієте рівновагою між керівництвом і співпрацею, розуміючи важливість обох аспектів. Проте прагнення до рівноваги може створювати враження непостійності. Важливо підтримувати прозорість та відкрите спілкування, щоб зміцнити ваш стиль лідерства.