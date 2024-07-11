П'яний чоловік заснув у надувному колі та провів 19 годин у відкритому морі

У тайванському місті Нью-Тайбей стався вкрай дивний інцидент, який міг закінчитися трагедією. П'яний 57-річний чоловік, на ім'я Хонг заснув у надувному колі і його віднесло в море.

Там він провів вражаючих 19 годин.

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Як його врятували

Рибалки помітили потерпілого 7 липня о 13:30 у відкритому морі. Вони негайно кинули йому рятувальне коло і витягли чоловіка на борт свого рибальського човна. Після цього чоловіка відвезли назад до порту і повідомили поліцію та пожежну команду.

Пожежники відвезли Хонга до лікарні, де медики його оглянули. Чоловік був фізично ослаблений, але не мав серйозних травм. Після надання необхідної допомоги чоловіка виписали.



Чоловік 19 годин плавав у відкритому морі / Фото Jam Press

Що про це каже сам чоловік

Хонг розповів, що пішов у море, щоб охолодитися після того, як випив з друзями після роботи. Він ненавмисно задрімав і, прокинувшись через деякий час, виявив, що його віднесло у відкрите море. Він почав кликати на допомогу, але був далеко від берега, і ніхто не міг його почути. Хонг вважає, що вийшов у море приблизно о 6 або 7 годині вечора в суботу, 6 липня.

Рибалки, які його врятували, зазначили, що чоловік був топлес і одягнений у джинси, що викликало подив. Ті, хто брав участь у його порятунку, скептично ставляться до його твердження про те, що він провів усю ніч, дрейфуючи у морі.