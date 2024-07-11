Там он провел впечатляющих 19 часов. Смотрите также Чайка напала на блогера в Италии и украли ее сэндвич: курьезное видео Как его спасли Рыбаки заметили пострадавшего 7 июля в 13:30 в открытом море. Они немедленно бросили ему спасательный круг и вытащили мужчину на борт своей рыбацкой лодки. После этого мужчину отвезли обратно в порт и сообщили в полицию и пожарную команду. Пожарные отвезли Хонга в больницу, где медики его осмотрели. Мужчина был физически ослаблен, но не имел серьезных травм. После оказания необходимой помощи мужчину выписали. Мужчина 19 часов плавал в открытом море / Фото Jam Press Что об этом говорит сам мужчина Хонг рассказал, что пошел в море, чтобы охладиться после того, как выпил с друзьями после работы. Он нечаянно задремал и, проснувшись через некоторое время, обнаружил, что его отнесло в открытое море. Он начал звать на помощь, но был далеко от берега, и никто не мог его услышать. Хонг считает, что вышел в море примерно в 6 или 7 часов вечера в субботу, 6 июля. Рыбаки, которые его спасли, отметили, что мужчина был топлес и одет в джинсы, что вызвало удивление. Те, кто участвовал в его спасении, скептически относятся к его утверждению о том, что он провел всю ночь, дрейфуя в море.