Дослідники як ніколи близькі до розкриття таємниці Мони Лізи

Всесвітньо відома картина італійського художника Леонардо да Вінчі "Мона Ліза" приховує безліч таємниць. Науковці та дослідники вже не одне десятиліття намагаються розкрити нові деталі цієї фантастичної роботи.

Так, американська геологиня Енн Піцоруссо стверджує, що визначила пейзаж у знаменитій роботі Леонардо да Вінчі як пейзаж певного міста на півночі Італії. Водночас деякі експерти не погоджуються з цим.

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Ближче до розкриття загадки

Натомість Піцоруссо наполягає, що туманний пейзаж нагадує місто Лекко на півночі Італії. На геологічній конференції, яка нещодавно відбулася в Лекко, Піцоруссо сказала, що вона визначила південно-західні Альпи, що виходять на місто, ключовим елементом фону найвідомішої у світі картини, яка зберігається в паризькому Луврі.

Раніше вона досліджувала геологічні зображення в мистецтві Леонардо да Вінчі, представивши результати у своїх книгах:

"Геологічні зображення Богородиці з немовлям зі святою Анною" (2021),

науковій статті "Геологія Леонардо: автентичність Діви Скелі" (2017).

Однак британський історик з питань мистецтва Мартін Кемп відкинув цю ідею. Він переконаний, що митець переробив пейзаж.

Були й інші теорії щодо таємничої мізансцени. У книзі 2013 року під назвою Codice P (Код P) геоморфолог Олівія Нескі з Університету Урбіно та художниця Розетта Борчіа стверджували, що ландшафт притаманний регіону Монтефельтро, який видно з висоти долини Вальмареккья на півночі Італії.