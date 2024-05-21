Так, американська геологиня Енн Піцоруссо стверджує, що визначила пейзаж у знаменитій роботі Леонардо да Вінчі як пейзаж певного міста на півночі Італії. Водночас деякі експерти не погоджуються з цим.

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Ближче до розкриття загадки

Натомість Піцоруссо наполягає, що туманний пейзаж нагадує місто Лекко на півночі Італії. На геологічній конференції, яка нещодавно відбулася в Лекко, Піцоруссо сказала, що вона визначила південно-західні Альпи, що виходять на місто, ключовим елементом фону найвідомішої у світі картини, яка зберігається в паризькому Луврі.

Раніше вона досліджувала геологічні зображення в мистецтві Леонардо да Вінчі, представивши результати у своїх книгах:

"Геологічні зображення Богородиці з немовлям зі святою Анною" (2021),

науковій статті "Геологія Леонардо: автентичність Діви Скелі" (2017).

Однак британський історик з питань мистецтва Мартін Кемп відкинув цю ідею. Він переконаний, що митець переробив пейзаж.

Були й інші теорії щодо таємничої мізансцени. У книзі 2013 року під назвою Codice P (Код P) геоморфолог Олівія Нескі з Університету Урбіно та художниця Розетта Борчіа стверджували, що ландшафт притаманний регіону Монтефельтро, який видно з висоти долини Вальмареккья на півночі Італії.