Так, американский геолог Энн Пицоруссо утверждает, что определила пейзаж в знаменитой работе Леонардо да Винчи как пейзаж определенного города на севере Италии. В то же время некоторые эксперты не согласны с этим.

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Ближе к раскрытию тайны

Зато Пицоруссо настаивает, что туманный пейзаж напоминает город Лекко на севере Италии. На геологической конференции, которая недавно состоялась в Лекко, Пицоруссо сказала, что она определила юго-западные Альпы, выходящие на город, ключевым элементом фона самой известной в мире картины, которая хранится в парижском Лувре.

Ранее она исследовала геологические изображения в искусстве Леонардо да Винчи, представив результаты в своих книгах:

"Геологические изображения Богородицы с младенцем со святой Анной" (2021),

научной статье "Геология Леонардо: аутентичность Девы Скалы" (2017).

Однако британский историк искусства Мартин Кэмп отверг эту идею. Он убежден, что художник переделал пейзаж.

Были и другие теории относительно таинственной мизансцены. В книге 2013 года под названием Codice P (Код P) геоморфолог Оливия Нески из Университета Урбино и художница Розетта Борчиа утверждали, что ландшафт является Монтефельтро, который видно с высоты долины Вальмареккья на севере Италии.