Примарні істоти барселонського художника Ворхи Санчеса ніби охоплюють гори тонкими мальованими руками. Санчес створює таємничу атмосферу завдяки доповненню звичайних світлин.

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Художник з іспанської Барселони надихається природними формами та пейзажами. У своїх роботах чоловік намагається відтворити вигаданих істот так, щоб глядач сприймав їх дружніми та чарівними.

Я намагаюся бути уважним до тих форм, які я знаходжу в повсякденному житті. У зошиті я зазвичай роблю швидку нотатку про основну структуру пейзажу або про те, як пов'язані його різні елементи. Пізніше я розробляю щось нове у своїй студії,

– розповів Санчес.

Чудові примари митця доповнюють гірські пейзажі / Колаж 24 каналу з фото Ворхи Санчеса

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Примарні істоти з туману живуть своїм життям – спостерігають за гірськими мешканцями та туристами, літають над хребтами та п'ють воду з бурхливих річок.

Що ще створює Санчес? Також чоловік малює неймовірні картини з фентезійними тваринами. Для своїх робіт художник використовує туш та акварель. До творчого доробку Санчеса входять стінописи з чарівними істотами, ілюстрації до книжок та низка ескізів, які він показує у соцмережах.

Ілюстрація митця до книги Октавії Батлер "Альба" / Фото Ворхи Санчеса

Світлини чарівних створінь Ворха Санчес публікує на своїй сторінці в інстаграмі та на сайті. За творчістю митця слідкують 45 тисяч підписників.