Зняли і поїхали: у німецькому місті невідомі вкрали дорожнє покриття

У німецькому місті Циттау, що у Саксонії, трапилася незвичайна крадіжка. Зловмисники вкрали 60 тонн бруківки з дороги на вантажній залізничій станції.

Загальну суму збитків оцінили у 29 тисяч євро (937 тисяч гривень). 20 тисяч євро (646 тисяч гривень) коштує ремонт дороги, а ще 9 тисяч (291 тисяча гривень) – матеріали.

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Відсутність дорожнього покриття помітили працівники Deutsche Bahn – провідного залізничного оператора в Німеччині. 10 січня вони виявили, що на території площею 300 квадратних метрів, де раніше була бруківка, залишився лише пісок.

Злочинці вивезли 60 тонн бруківки / Фото MDR

Поліція розслідує крадіжку

Поліцейські встановили, що крадіжку скоїли у період з 16 по 23 грудня минулого року. Для зняття покриття зловмисники використовували важку техніку, можливо, невеликий екскаватор. Після цього вони вивезли бруківку вантажівкою.

Правоохоронці розслідують злочин у всіх напрямках, адже досі невідомо, чи залишили бруківку в межах регіону та країни, чи кудись вивезли.

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