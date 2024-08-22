У Таджикистані темношкірого чоловіка прийняли за "джина"

У маленькому місті Вахдат, що у Таджикистані, місцеві були шоковані побачити темношкірого чоловіка. Це стало для них справнім шоком, тож вони сприйняли його з джина.

Річ у тім, що місцеві, швидше за все, чи не вперше побачили темношкірого чоловіка у своєму місті.

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Однак "джин" не приносив їм дарунки, а радше навпаки. Чоловік грабував оселі місцевих і навіть бив жінок. Місцеві розповіли, що "невідома істота" 4 дні поспіль вдиралася в їхні оселі і забирала їжу. Ця ситуація збентежила людей і мешканці різних районів міста Вахдат організували чергування.

Згодом "джина" затримали. Ним виявився виходець з Уганди, на ім'я Дані. Під час допиту було встановлено, що Дані через голод був змушений заходити вночі в людські будинки, щоб знайти хліб.

Як на це відреагувала влада

Тим часом влада визнала новину про появу "істоти", яку жителі вважали "демоном" та "джином", необґрунтованою. Прессекретар МВС Нусратулло Махмадзода заявив", що "ця новина не має реальних підстав і була поширена неправдиво".

Він не підтвердив і не спростував затримання африканця, про що повідомили в соціальних мережах.