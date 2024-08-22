Дело в том, что местные, скорее всего, едва ли не впервые увидели темнокожего мужчину в своем городе.

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Однако "джинн" не приносил им подарки, а скорее наоборот. Мужчина грабил дома местных и даже избивал женщин. Местные рассказали, что "неизвестное существо" 4 дня подряд врывалась в их дома и забирала еду. Эта ситуация смутила людей и жители разных районов города Вахдат организовали дежурство.

Впоследствии "джинна" задержали. Им оказался выходец из Уганды, по имени Дани. Во время допроса было установлено, что Дани из-за голода был вынужден заходить ночью в человеческие дома, чтобы найти хлеб.

Как на это отреагировали власти

Тем временем власти признали новость о появлении "существа", которое жители считали "демоном" и "джином", необоснованной. Пресс-секретарь МВД Нусратулло Махмадзода заявил", что "эта новость не имеет реальных оснований и была распространена ложно".

Он не подтвердил и не опроверг задержание африканца, о чем сообщили в социальных сетях.