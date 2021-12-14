Томас Своллоу – 39-річний турист з Манчестера. Під час походу він сфотографував у горах силует "примари". Чоловік підіймався один, тому раптова поява людської фігури налякала його.

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Згодом чоловік зрозумів, що це рідкісне природне явище. Таке оптичне явище у формі райдужного ореолу, що обрамляє тінь людини в тумані або хмарі називається – спектр Брокена, у простонародді – Зламаний привид або антикорона. Цей ефект виникає, коли людина стоїть над верхньою поверхнею хмари, а сонце знаходиться позаду неї – таким чином силует спостерігача спотворюється через перспективи й набуває химерних обрисів.

Я був трохи приголомшений. У той момент і насолоджувався цим, думаючи: "Я ніколи раніше не бачив нічого подібного",

– написав альпініст.

Темна фігура примари в горах виявилася природним явищем / Фото New York Post

Я не релігійний, але я трохи духовний, і я не думав, наскільки це духовно, поки не подумав про це пізніше,

– сказав Томас Своллоу.

Томас Своллоу / Фото New York Post