Томас Своллоу – 39-летний турист из Манчестера. Во время похода он сфотографировал в горах силуэт "призрака". Мужчина поднимался один, поэтому внезапное появление человеческой фигуры напугало его.

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Впоследствии мужчина понял, что это редкое природное явление. Такое оптическое явление в форме радужного ореола, обрамляющего тень человека в тумане или облаке называется – спектр Брокена, в простонародье – Сломанный призрак или антикорона. Этот эффект возникает, когда человек стоит над верхней поверхностью облака, а солнце находится позади него – таким образом, силуэт наблюдателя искажается из-за перспективы и приобретает причудливые очертания.

Я был немного ошеломлен. В тот момент и наслаждался этим, думая: "Я никогда раньше не видел ничего подобного",

– написал альпинист.

Темная фигура призрака в горах оказалась природным явлением / Фото New York Post

Я не религиозен, но я немного духовен, и я не думал, насколько это духовно, пока не подумал об этом позже,

– сказал Томас Своллоу.

Томас Своллоу / Фото New York Post