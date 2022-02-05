Сюрприз під черепицею: сім'я робила ремонт у своєму будинку і виявила неочікувану знахідку

У грудні 2021 року сім'я з американського штату Айдахо придбала будинок і вирішила зробити у ньому капітальний ремонт. У процесі їх шокувала дуже незвична знахідка.

В одній зі спалень на стінах була черепиця, початково призначена для застосування на фасадах або даху будинку. Нова власниця будинку, Мелісса Бродт, подумала, що у цьому був творчий задум колишніх господарів.

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Дивовижна колекція під черепицею

Так кімната виглядала, коли будинок купили / Скриншот KTVB

Вона вирішила зняти покриття, і була приголомшена, коли побачила, що приховувала ця черепиця. Уся стіна була заклеєна колекційними бейсбольними картками 1970 – 1980-х років. Загалом на стіні було близько 1600 вінтажних карток. Вони займали усю її площу.

"Насправді ми не фанати бейсболу, тому я дійсно не знала, на що дивлюся",

– поділилася Мелісса Бродт.

Під покриттям чекав сюрприз / Скриншот KTVB

Здивована своєю знахідкою, жінка зв'язалася з сином попереднього власника будинку. 44-річний Кріс Нельсон жив у цьому домі з дитинства, і дивовижна колекція належала саме йому. Чоловік розповів, що коли йому було 12 років, він був просто одержимий бейсболом і зібрав чималу колекцію карток – понад 10 000.

Також Кріс пригадав, як разом із батьками втілював у життя свій дизайнерський задум – наклеював ці самі картки на стіну. Це зайняло у них цілі вихідні.

У нас був досить сильний клей, і у кожного був стос карток і пензлик. Ми просто наносили клей на картки і кріпили їх до стіни. Це було миле сімейне заняття,

– поділився Кріс Нельсон.

"Бейсбольна" стіна дуже подобалася Крісові та викликала захват у його друзів, однак через кілька років, коли хлопець підріс, він захотів зробити інший ремонт. Відірвати картки було важко, а зафарбувати їх не вдалося б. Тоді сім'я вирішила взяти черепицю, прибити її до стіни та пофарбувати.

Що робитимуть зі стіною

За словами Кріса, зараз доля цієї стіни йому неважлива, однак знахідка та звернення Мелісси пробудили його теплі спогади про батьків, які, на жаль, померли минулого року.

Майже 1600 карток на одній стіні / Скриншот KTVB

Нова власниця каже, що була б рада, якби хтось, хто любить бейсбол, забрав би ці картки. Однак відірвати їх так, щоб вони залишилися у нормальному стані, практично неможливо. Якийсь час стіну не чіпатимуть. Родина Бродтів вирішила зачекати, і можливо хтось, хто захоче отримати картки і вигадає, як їх зняти, зможе це зробити.