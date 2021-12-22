Святковий настрій: 15 жахливих різдвяних светрів, які розсмішать будь-кого
Джерело:24 канал
Такі популярні у цей період різдвяні светри також називають потворними, адже вони суперечать усім модним трендам. Проте від цього попит на них не зменшується, а от поле для фантазії лише збільшується.
Насправді ці светри також роблять свій внесок у створення святкової атмосфери. А коли всі члени родини чи друзі в компанії одягаються у такий кумедний одяг, зимові вечори стають ще затишнішими та веселішими. Розваги 24 підготували добірку "потворних" різдвяних светрів, які однаково жахливі та кумедні.
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"Готовий до вечірки"
Фото Imgur / OHIODeerSlayer
"Мрія для любителів мемів"
Фото Imgur / Brennuhhhh
"З національним днем потворного светра"
Фото Imgur / catsnickers2023
"Светр з кишенею для пива"
Фото з твітера _lanaloo
"Потворний светр з потворними мінісветрами"
Фото Reddit / Grosseboudouline
"Найпотворніший светр, який я бачила цього року"
Фото Reddit / Pigmy
"Мій цьогорічний різдвяний светр"
Фото Reddit / Cash_Johnny
"В останню хвилину доробив цей светр для офісної вечірки"
Фото Reddit / Sojaminc
"Переможець конкурсу потворних светрів"
Фото Reddit / Mrlindstrom
"Щасливого Нового року"
Фото Imgur / Uwannabuggy
"Мій оригінальний потворний светр, зроблений на замовлення"
Фото Reddit / jbenz
"Потворний светр з Рудольфом"
Фото з інстаграму sharingthestoke
"День потворного светра в моїй школі. Цей хлопець зробив мій день"
Фото Reddit / Acrylic_Splash
"Різдвяний T-Rex"
Фото Reddit / killxorxbexkilled
"Саморобний потворний різдвяний светр мого 11-річного сина"
Фото Imgur / skinflaps