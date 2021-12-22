Насправді ці светри також роблять свій внесок у створення святкової атмосфери. А коли всі члени родини чи друзі в компанії одягаються у такий кумедний одяг, зимові вечори стають ще затишнішими та веселішими. Розваги 24 підготували добірку "потворних" різдвяних светрів, які однаково жахливі та кумедні.

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"Готовий до вечірки"

Фото Imgur / OHIODeerSlayer

"Мрія для любителів мемів"

Фото Imgur / Brennuhhhh

"З національним днем потворного светра"

Фото Imgur / catsnickers2023

"Светр з кишенею для пива"

Фото з твітера _lanaloo

"Потворний светр з потворними мінісветрами"

Фото Reddit / Grosseboudouline

"Найпотворніший светр, який я бачила цього року"

Фото Reddit / Pigmy

"Мій цьогорічний різдвяний светр"

Фото Reddit / Cash_Johnny

"В останню хвилину доробив цей светр для офісної вечірки"

Фото Reddit / Sojaminc

"Переможець конкурсу потворних светрів"

Фото Reddit / Mrlindstrom

"Щасливого Нового року"

Фото Imgur / Uwannabuggy

"Мій оригінальний потворний светр, зроблений на замовлення"

Фото Reddit / jbenz

"Потворний светр з Рудольфом"

Фото з інстаграму sharingthestoke

"День потворного светра в моїй школі. Цей хлопець зробив мій день"

Фото Reddit / Acrylic_Splash

"Різдвяний T-Rex"

Фото Reddit / killxorxbexkilled

"Саморобний потворний різдвяний светр мого 11-річного сина"

Фото Imgur / skinflaps

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