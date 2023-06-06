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Що зробила свекруха на весіллі

Річ у тому, що наречена ненавидить промови, оскільки вважає їх нудними, й тому попросила гостей уникнути їх на святкуванні.

Ми з коханим написали, що любимо всіх і знаємо, що це взаємно. Але якщо ви хочете щось сказати – кажіть це нам особисто. Мій чоловік вважав це кумедним, але погодився,

– написала наречена.

Проте коли прийшов день весілля, свекруха не дослухалась до побажань нареченої. Жінка вирішила привітати молодят, наголошуючи, що знає про правило, але це її єдиний син і вона хоче сказати декілька слів. У цей момент наречена була настільки розлючена, що вдала, ніби не чує цього, і продовжила розмову зі своїми сестрами та подружками.

Звичайно, така поведінка обурила гостей, про що дівчина також відверто написала у пості.

Мій чоловік був дуже розлючений. Він відмовився дивитися на мене та розмовляти зі мною. Всі його родичі теж мовчали до кінця вечора. Мабуть, я не повинна була так поводитись. Наш шлюб почався не з кращого епізоду.

– додала вона.

Як відреагували люди в мережі

Звичайно, жінка попросила поради у підписників. Багато користувачів її підтримали:

"Прикро, що тільки в той день, коли ви виходили заміж, ви дізналися, що ваш чоловік віддає підтримку своїй мамі, а не вам".

"Чоловік вас не підтримав. Ви маєте повне право на повагу до ваших бажань".

"Вам доведеться витратити чимало часу на встановлення меж зі свекрухою. Тримайтеся".

Але є і ті, хто розкритикував поведінку дівчини. Люди написали, що бути нареченою – не означає віддавати накази гостям. Потрібно мати такт та повагу до всіх запрошених на весілля.

Наречена, здавалося, думала, що її панування є якимось абсолютним, але це не так. Гості не маріонетки!

– написав підписник.

Чи залишилася ця пара разом і які стосунки в подружжя зараз – авторка посту не написала.