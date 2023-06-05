Та саме це особливе свято у житті кожної людини часто обертається курйозами, що залюбки демонструють і у фільмах. 24 Канал зробив підбірку комедій про весілля, які допоможуть підняти настрій та розслабитись перед важливим днем.

До теми 6 іноземних фільмів і серіалів, які знімали у мальовничому Києві: перегляньте обов’язково

"Вийду за тебе" (2022)

Комедія з неперевершеною Дженніфер Лопес у головній ролі. У стрічці вона грає співачку Кет, яка випускає сингл "Вийду за тебе" і планує зіграти весілля зі своїм бойфрендом та партнером по сцені Бастіаном на концерті перед мільйонами фанатів. Але в останній момент жінка дізнається, що коханий її зрадив. На емоціях вона вирішує вийти заміж за незнайомця з натовпу. Чоловік відповідає "Так", але ще не здогадується, що ця відповідь кардинально змінить їхнє життя.

"Вийду за тебе": дивіться відео трейлеру

"(Не)ідеальні парочки" (2021)

За сюжетом, у столиці Італії спалахнув гучний скандал. А все через непорядного священника, який багато років незаконно проводив весільні церемонії. Виявилось, що понад 40 шлюбів не є дійсними.

У фільмі розповідаються історії чотирьох подружніх пар, які переплітаються між собою. Вони вирішують переосмислити прожиті спільні роки та відкрити всі секрети перед тим, як знову укласти шлюбний союз. І на них чекають багато несподіваних поворотів.

"(Не)ідеальні парочки": дивіться відео трейлеру

"Весілля не буде" (2020)

Іронічна комедія про вічний конфлікт поколінь. У стрічці розповідається історія трьох татусів, які стурбовані особистим життям своїх доньок. Об'єднавшись, чоловіки вирішують хитрістю та обманом позбутися потенційних зятів, які їм не до вподоби: пошарпаний революціонер, фотограф в стилі "ню" та наркодилер. Переповнені панікою та розпачем, батьки хочуть діяти, проте ще не знають, як це вплине на їхні стосунки з доньками.

"Весілля не буде": дивіться відео трейлеру

"Кохання, весілля та інші катастрофи" (2020)

Романтичний фільм про нелегкі пошуки кохання організаторів весіль. Зазвичай заради задоволених усмішок клієнтів вони готові використовувати будь-які методи, аби зробити цей день ідеальним. Проте часто самі ж забувають про особисте щастя.

Тож у комедії розповідається історія про те, як співробітники з весільної агенції організували своєму босу побачення наосліп. Цікаво, що це було сприйнято буквально, адже на зустріч прийшла жінка з вадами зору. Як буде розвиватися ця історія і чи наважиться чоловік покинути своє звичне самотнє життя заради неї – дізнавайтесь у фільмі.

"Кохання, весілля та інші катастрофи": дивіться відео трейлеру

"Велике весілля" (2013)

Ця комедія про сімейні пристрасті та брехню про велике кохання, яка ледь не закінчується трагедією.

За сюжетом, двадцять років подружжя Дона та Лайли Гріффінів терпіти не можуть один одного, але, щоб не зіпсувати особисте життя синові, який зібрався одружитись, вони домовляються зображати ідилію у стосунках. Та це виявилось для них завданням із зірочкою.

"Велике весілля": дивіться відео трейлеру