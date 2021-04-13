Сусідський кіт ходить в гості до жінки, щоб дивитися відео на ютубі: милі фото

Одного разу американка Рут Халетт відчинила двері, аби вийти з дому у справах, але тим часом до будинку забіг незнайомий їй рудий кіт. Жінка намагалася зловити його, але гість виявився дуже швидким. Тоді вона подумала відволікти його за допомогою відео для котів на ютубі, і це спрацювало.

Кіт недовго подивився ролики, і Рут нарешті випровадила його зі свого будинку. Але, схоже що гостю сподобалася така розвага, адже він почав приходити до неї щодня.

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Щоразу, коли кіт повертався, Рут пускала його всередину, і показувала йому відео про пташок, мишей та інших тварин. Виявилося, що у її нового друга є певні вподобання, і дивитися будь-що він не хоче.

Він дуже вимогливий. Відео про щурів він не любить, але любить про мишей. Найбільше йому подобаються ролики про пташок. А якщо я зупиню відео, він починає бити мене лапою,

– розповіла Рут про кота.



Котик щодня приходив у гості, щоб подивитися відео / Фото Рут Халетт

Увесь цей час жінка підозрювала, що цей кіт – домашній, і має родину. Вона подумала, що його хазяями може бути сім'я, яка нещодавно оселилася на її вулиці. Рут не помилилася – він справді жив у будинку по сусідству, і навідувався до неї, щоб розважитися. Також жінка дізналася й кличку кота – його звати Рекс.



Рудого друга Рут звати Рекс / Фото Рут Халетт

Рут дуже прив'язалася до Рекса, і вони могли б дружити ще дуже довго. Проте, невдовзі жінка має переїжджати. Вона сподівається, що кіт не забуде її і той час, який вони проводили разом.