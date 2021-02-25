Адміністрація супермаркету розшукує чоловіка, який загубив діаманти: вони коштують 50 тисяч євро

В одному з супермаркетів Неаполя в Італії знайшли пакунок з 3-ма дорогоцінними каменями. Адміністрація магазину розповсюдила цю інформацію, аби розшукати чоловіка, який його загубив.

На камерах відеоспостереження за 20 лютого вдалося побачити момент, коли мішечок випав з кишені невідомого чоловіка. Після цього він пішов до каси, розрахувався та вийшов з магазину, так і не виявивши пропажі. Загалом він провів у супермаркеті близько 10 хвилин.

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Скриншот відео з камери спостереження Il Mattino

Пакунок знайшов працівник супермаркету і передав його керівництву. З того моменту минуло вже 4 дні, але досі ніхто не звернувся до магазину, щоб забрати загублені коштовності.

Власник магазину хотів передати знахідку мерії Неаполя, при якій є "офіс загублених речей". Але там відповіли, що не мають надійного сейфа для зберігання таких коштовностей. Тому діаманти досі залишаються в адміністрації супермаркету. Керівництво вирішило розповсюдити цю інформацію у місцевих ЗМІ, аби швидше знайти чоловіка.