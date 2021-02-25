Администрация магазина разыскивает мужчину, который потерял бриллианты: они стоят 50 тысяч евро
В одном из супермаркетов Неаполя в Италии нашли сверток с 3-мя драгоценными камнями. Администрация магазина распространила эту информацию, чтобы разыскать человека, который его потерял.
Источник:Ansa
На камерах видеонаблюдения за 20 февраля удалось увидеть момент, когда мешочек выпал из кармана неизвестного мужчины. После этого он пошел к кассе, рассчитался и вышел из магазина, так и не обнаружив пропажи. В целом он провел в супермаркете около 10 минут.
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Скриншот видео с камеры наблюдения Il Mattino
Мешочек нашел работник супермаркета и передал его руководству. С того момента прошло уже 4 дня, но до сих пор никто не обратился в магазин, чтобы забрать потерянные драгоценности.
Владелец магазина хотел передать находку мэрии Неаполя, при которой есть "офис утерянных вещей". Но там ответили, что не имеют надежного сейфа для хранения таких драгоценностей. Поэтому бриллианты до сих пор остаются в администрации супермаркета. Руководство решило распространить эту информацию в местных СМИ, чтобы быстрее найти мужчину.
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