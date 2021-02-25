В одном из супермаркетов Неаполя в Италии нашли сверток с 3-мя драгоценными камнями. Администрация магазина распространила эту информацию, чтобы разыскать человека, который его потерял.

На камерах видеонаблюдения за 20 февраля удалось увидеть момент, когда мешочек выпал из кармана неизвестного мужчины. После этого он пошел к кассе, рассчитался и вышел из магазина, так и не обнаружив пропажи. В целом он провел в супермаркете около 10 минут.

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В свертке было 3 бриллианта с сертификатами качества. Их оценивают примерно в 50 тысяч евро (1,6 миллиона гривен).



Скриншот видео с камеры наблюдения Il Mattino

Мешочек нашел работник супермаркета и передал его руководству. С того момента прошло уже 4 дня, но до сих пор никто не обратился в магазин, чтобы забрать потерянные драгоценности.

Владелец магазина хотел передать находку мэрии Неаполя, при которой есть "офис утерянных вещей". Но там ответили, что не имеют надежного сейфа для хранения таких драгоценностей. Поэтому бриллианты до сих пор остаются в администрации супермаркета. Руководство решило распространить эту информацию в местных СМИ, чтобы быстрее найти мужчину.