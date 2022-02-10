Сучасне мистецтво: чоловік продав GIF-ку зі сміттєвим баком за 250 000 доларів

Цифрове мистецтво у вигляді NFT стає все популярнішим та продовжує дивувати своєю цінністю. Черговий приклад – американський художник продав анімоване GIF-зображення сміттєвого бака за колосальну суму.

Цифровий художник під псевдонімом Robness отримав за GIF-ку 250 000 доларів (майже 7 мільйонів гривень). Саме стільки колекціонер NFT-токенів заплатив за картинку, яку Robness завантажив в інтернеті та наклав на неї кілька анімованих ефектів.

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Історія GIF-ки

Кілька років тому художник без особливих зусиль створив цей файл та завантажив його на платформу для продажу NFT SuperRare. Тоді з цього нічого вийшло, бо GIF-ку видалили за порушення авторських прав.

Однак через 2 роки файл відновили. Чоловікові надіслали листа, у якому пояснили, що початково його роботу не вважали мистецтвом. Але це змінилося, адже за цей час NFT-сфера дуже розвинулася.

Ця кумедна історія стала вірусною, а сама GIF-ка у вузькому колі перетворилася у популярний мем. Сотні людей надихнулися прикладом Robness і почали публікувати копії його роботи на криптоплатформах.

Закономірно, це підвищило інтерес до оригіналу – з'явилося чимало охочих нарешті викупити GIF-ку у художника. Це вдалося одному з колекціонерів, який особисто зв'язався з Robness, щоб більше дізнатися про історію його лоту.

Він подзвонив мені та ми розмовляли 30 – 45 хвилин про цю веселу історію. Більшість часу він сміявся, і захотів купити файл. Я назвав йому ціну і все,

– розповів художник.

Художник Robness / Фото AFP

Художник поділився, що захоплення NFT кардинально змінило його життя. Був час, коли чоловік заробляв на життя випадковими підробітками і ночував у своїй машині. Але після того, як він почав цікавитися криптовалютою та NFT, усе суттєво змінилося. "За місяць виходить набагато більше, ніж коли я працював баристою", – жартує він.

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