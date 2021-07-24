У США на початку 2021 року двоє людей подали позов на компанію Subway. Вони стверджують, що фірмовий інгредієнт це, що завгодно, але не тунець.

У січні 2021 року The Washington Post, опублікувала статтю, в якій йшлося про цей позов. Після виходу статті, журналісти New York Times купили бутерброд з тунцем в Subway, щоб розібратися в загадковому тунці. Там відправили рибу в лабораторію, яка спеціалізується на тестуванні риби.

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У зразку не було ампліфікованої ДНК тунця, тому ми не отримали продуктів ампліфікації з цієї ДНК. Отже, ми не можемо ідентифікувати вид,

– таким був висновок лабораторії.

Тож не дивно, що вже пів року в США розбираються, чи є в сендвічі з тунцем з Subway справжній тунець. Subway наполягає на тому, що вони використовують у своїх магазинах справжні продукти з тунця. Тому мережа вирішила відстояти свої бутерброди та присвятила їм цілий сайт. "Тунець в Subway – справжній тунець" – такий напис зустрічає відвідувачів сайту.

По правді кажучи, Subway використовує спійманого в дикій природі тунця, регульованого Управлінням з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA). Наш тунець завжди був високоякісним, преміальним і на 100% справжнім,

– описують тунець на сайті Subway Tuna Facts.



Subway створив спеціальний сайт, щоб довести що у сендвічі з тунцем є справжній тунець / Фото Subway Tuna Facts

На сайті викладені всі факти про рибу, яку продає ресторан. Крім того, там детально розповідається про те, де Subway бере рибу, про процеси контролю якості та додаткова інформація про похибки лабораторних тестів.

Основна мета нового сайту – боротьба з дезінформацією в ЗМІ про тунця:

МІФ

New York Times повідомила, що улюблений фанатами тунець преміум-класу Subway насправді не тунець.

ПРАВДА

Не правда! Насправді сталося те, що New York Times замовила тест, який не зміг виявити ДНК тунця в їх зразку. На думку наукових експертів, це не є незвичайним при тестуванні приготованого тунця, і це абсолютно не означає, що тестований зразок не містив тунця.

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