В США в начале 2021 года два человека подали иск на компанию Subway. Они утверждают, что фирменный ингредиент это, что угодно, но не тунец.

В январе 2021 года The Washington Post опубликовала статью, в которой говорилось об этом иске. После выхода статьи, журналисты New York Times купили бутерброд с тунцом в Subway, чтобы разобраться в загадочном тунце. Там отправили рыбу в лабораторию, которая специализируется на тестировании рыбы.

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В образце не было амплифицированной ДНК тунца, поэтому мы не получили продуктов амплификации из этой ДНК. Следовательно, мы не можем идентифицировать вид,

– таким было заключение лаборатории.

Не удивительно, что уже пол года в США разбираются, есть ли в сэндвиче с тунцом из Subway настоящий тунец. Subway настаивает на том, что они используют в своих магазинах настоящие продукты из тунца. Поэтому сеть решила отстоять свои бутерброды и посвятила им целый сайт. "Тунец в Subway – настоящий тунец" – такая надпись встречает посетителей сайта.

По правде говоря, Subway использует пойманного в дикой природе тунца, регулируемого Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Наш тунец всегда был высококачественным, премиальным и на 100% настоящим,

– описывают тунец на сайте Subway Tuna Facts.



Subway создал специальный сайт, чтобы доказать что в сэндвиче с тунцом есть настоящий тунец / Фото Subway Tuna Facts

На сайте изложены все факты о рыбе, которую продает ресторан. Кроме того, там подробно рассказывается о том, где Subway берет рыбу, о процессах контроля качества и дополнительная информация о погрешности лабораторных тестов.

Основная цель нового сайта – борьба с дезинформацией в СМИ о тунце:

МИФ

New York Times сообщила, что любимый фанатами тунец премиум-класса Subway на самом деле не тунец.

ПРАВДА

Не правда! На самом деле произошло то, что New York Times заказала тест, который не смог обнаружить ДНК тунца в их образце. По мнению научных экспертов, это не является необычным при тестировании приготовленного тунца, и это совершенно не означает, что тестируемый образец не содержал тунца.

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