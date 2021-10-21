Створений українцем: LEGO анонсувала набір за мотивами фільму "Сам удома"
Джерело:LEGO
Багато фільмів початку 1990-х років стали культовими. І безумовно, одним з найяскравіших та відоміших є класика дитинства – "Сам удома".
LEGO Group представила новий набір LEGO® Ideas Home Alone. Конструктор неймовірно детально відтворює сімейну резиденцію Маккалістерів з улюбленого фільму.
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Набір з будинком Кевіна Маккаллістера з фільму "Сам удома" розробив український дизайнер Алекс Сторожук. Його проєкт Home Alone набрав необхідну кількість голосів у грудні 2019 року і був схвалений компанією LEGO як набір у червні 2020 року.
Як і будь-яка дитина 90-х, я виріс на "Сам удома", і він займає особливе місце в моєму серці. Я навіть не можу уявити собі свята без нього. Цей фільм дуже ностальгічний і щоразу повертає до теплих дитячих спогадів,
– сказав Сторожук.
Висота набору 27 сантиметрів, ширина – 34 сантиметри. Всього будинок складатимется з 3 955 деталей, що зробить його найбільшим конструктором LEGO в лінійці Ideas. У набір увійде п'ять мініфігурок – Кевін, його мама, два бандити і старий прибиральник снігу Марлі.
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
Набір LEGO створений українцем за мотивами фільму "Сам удома" / Фото LEGO
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