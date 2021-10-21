LEGO Group представила новый набор LEGO® Ideas Home Alone. Конструктор невероятно подробно воссоздает семейную резиденцию Маккалистеров из любимого фильма.

Это интересно Лотереи, гонки и уникальные игровые автоматы: как устроен гемблинг в Японии

Набор с домом Кевина Маккаллистера из фильма "Один дома" разработал украинский дизайнер Алекс Сторожук. Его проект Home Alone набрал необходимое количество голосов в декабре 2019 года и был одобрен компанией LEGO как набор в июне 2020 года.

Как и любой ребенок 90-х, я вырос на "Один дома", и он занимает особое место в моем сердце. Я даже не могу представить себе праздник без него. Этот фильм очень ностальгический и каждый раз возвращает к теплым детским воспоминаниям,

– сказал Сторожук.

Высота набора 27 сантиметров, ширина – 34 сантиметра. Всего дом будет состоять из 3 955 деталей, что сделает его крупнейшим конструктором LEGO в линейке Ideas. В набор войдет пять мини-фигурок – Кевин, его мама, два бандита и старый уборщик снега Марли.



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO



Набор LEGO создан украинцем по мотивам фильма "Один дома" / Фото LEGO

Набор выйдет в продажу уже 1 ноября 2021 года и будет стоить 250 долларов (6 560 гривен).

К теме Остин Пауэрс спасает галактику в Mass Effect: забавное видео