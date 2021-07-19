Штраф за співчуття: студент з Індії погодував голуба і заплатив за це чималу суму

У британському Манчестері у червні оштрафували студента за те, що він кинув на підлогу шматок тортильї. Хлопець хотів погодувати голуба, але поліцейський вирішив, що він просто розкидає сміття.

Студентові виписали 150 фунтів стерлінгів штрафу за підгодовування голубів

25-річний Ріші Прем з Індії приїхав до Великої Британії, щоб проходити університетську практику. Він навіть не підозрював, що тут його можуть оштрафувати за співчуття до птаха, адже в його країні це звична справа. Однак, йому довелося заплатити 150 фунтів стерлінгів (близько 5700 гривень), а це доволі суттєва для студента сума.

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Ріші Прем розповів, що того дня він їв тортилью з начинкою, сидячи на лавці у парку Пікаділлі в центрі Манчестера. До нього підлетіло кілька голубів, і він відірвав маленький шматочок тортильї, щоб поділитися з одним із птахів.

Майже одразу після цього до нього підійшов офіцер та виписав йому штраф. Хлопець спробував пояснити правоохоронцеві, навіщо він це зробив, але той був невблаганним.

У моїй країні звично годувати живих істот. Я відчув співчуття до цього птаха, він виглядав таким голодним. Я знав, що їсти з рук він не буде, а тому поклав шматочок на землю,

– розповів Ріші Прем.



Ріші Прем отримав 150 фунтів стерлінгів штрафу за те, що він погодував голуба / Фото Manchester Evening News

Студент переконує, що не знав законів і не здогадувався, що годувати птахів – це злочин. За його словами, навколо не було ніяких попереджувальних знаків, що цього робити не можна.

Проте це не врятувало його від відповідальності – штраф довелося заплатити. Незапланована втрата 150 фунтів стерлінгів добряче вдарила по гаманцю Ріші. Тепер він ледве зводить кінці з кінцями. "Я з бідної родини. 150 фунтів в Індії – це 10 000 рупій. Я не можу попросити в рідних надіслати мені грошей, а через коронавірус мені ще й складно знайти роботу", – поділився Ріші Прем.

Чому у Великій Британії не можна годувати голубів

Навіть якби офіцер поліції визнав, що Ріші годував голубів, а не смітив, хлопцеві все одно загрожував би штраф. У Великій Британії справді заборонено годувати птахів у громадських місцях. Це зробили для того, щоб зменшити забруднення території, будівель та пам'яток.

"Це шкідливо для навколишнього середовища, потенційно шкідливо для здоров'я людей і може привабити щурів. Наші мешканці хочуть насолоджуватися чистим центром міста, і ми не будемо терпіти такої поведінки. Ми не хочемо, щоб люди годували голубів, і продовжуватимемо штрафувати за це", – прокоментував ситуацію член міської ради Рабнаваз Акбар.