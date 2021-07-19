Студенту выписали 150 фунтов стерлингов штрафа за кормление голубей

25-летний Риши Прем из Индии приехал в Великобританию, чтобы проходить университетскую практику. Он даже не подозревал, что здесь его могут оштрафовать за сочувствие к птице, ведь в его стране это обычное дело. Однако ему пришлось заплатить 150 фунтов стерлингов (около 5700 гривен), а это довольно существенная для студента сумма.

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Риши Прем рассказал, что в тот день он ел тортилью с начинкой, сидя на скамейке в парке Пикадилли в центре Манчестера. К нему подлетело несколько голубей, и он оторвал маленький кусочек тортильи, чтобы поделиться с одним из них.

Почти сразу после этого к нему подошел офицер и выписал штраф. Парень попытался объяснить правоохранителю, зачем он это сделал, но тот был неумолим.

В моей стране привычно кормить живых существ. Я почувствовал сострадание к этому голубю, он выглядел таким голодным. Я знал, что есть из рук он не будет, а поэтому положил кусочек на землю,

– рассказал Риши Прем.



Риши Прем получил 150 фунтов стерлингов штрафа за то, что он покормил голубя / Фото Manchester Evening News

Студент утверждает, что "не знал законов и не догадывался, что кормить птиц – это преступление". По его словам, вокруг не было никаких предупредительных знаков, что этого делать нельзя.

Но это не спасло его от ответственности – штраф пришлось заплатить. Незапланированная потеря 150 фунтов стерлингов сильно ударила по кошельку Риши. Теперь он едва сводит концы с концами. "Я из бедной семьи. 150 фунтов в Индии – это 10 000 рупий. Я не могу попросить у родных прислать мне денег, а из-за коронавируса мне еще и сложно найти работу", – поделился Риши Прем.

Почему в Великобритании нельзя кормить голубей

Даже если бы офицер полиции признал, что Риши кормил голубей, а не мусорил, парню все равно грозил бы штраф. В Великобритании действительно запрещено кормить птиц в общественных местах. Это сделали для того, чтобы уменьшить загрязнение территории, зданий и достопримечательностей.

"Это вредно для окружающей среды, потенциально вредно для здоровья людей и может привлечь крыс. Наши жители хотят наслаждаться чистым центром города, и мы не будем терпеть такого поведения. Мы не хотим, чтобы люди кормили голубей, и будем продолжать штрафовать за это", – прокомментировал ситуацию член городского совета Рабнаваз Акбар.