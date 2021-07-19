Студентові виписали 150 фунтів стерлінгів штрафу за підгодовування голубів

25-річний Ріші Прем з Індії приїхав до Великої Британії, щоб проходити університетську практику. Він навіть не підозрював, що тут його можуть оштрафувати за співчуття до птаха, адже в його країні це звична справа. Однак, йому довелося заплатити 150 фунтів стерлінгів (близько 5700 гривень), а це доволі суттєва для студента сума.

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Ріші Прем розповів, що того дня він їв тортилью з начинкою, сидячи на лавці у парку Пікаділлі в центрі Манчестера. До нього підлетіло кілька голубів, і він відірвав маленький шматочок тортильї, щоб поділитися з одним із птахів.

Майже одразу після цього до нього підійшов офіцер та виписав йому штраф. Хлопець спробував пояснити правоохоронцеві, навіщо він це зробив, але той був невблаганним.

У моїй країні звично годувати живих істот. Я відчув співчуття до цього птаха, він виглядав таким голодним. Я знав, що їсти з рук він не буде, а тому поклав шматочок на землю,

– розповів Ріші Прем.



Ріші Прем отримав 150 фунтів стерлінгів штрафу за те, що він погодував голуба / Фото Manchester Evening News

Студент переконує, що не знав законів і не здогадувався, що годувати птахів – це злочин. За його словами, навколо не було ніяких попереджувальних знаків, що цього робити не можна.

Проте це не врятувало його від відповідальності – штраф довелося заплатити. Незапланована втрата 150 фунтів стерлінгів добряче вдарила по гаманцю Ріші. Тепер він ледве зводить кінці з кінцями. "Я з бідної родини. 150 фунтів в Індії – це 10 000 рупій. Я не можу попросити в рідних надіслати мені грошей, а через коронавірус мені ще й складно знайти роботу", – поділився Ріші Прем.

Чому у Великій Британії не можна годувати голубів

Навіть якби офіцер поліції визнав, що Ріші годував голубів, а не смітив, хлопцеві все одно загрожував би штраф. У Великій Британії справді заборонено годувати птахів у громадських місцях. Це зробили для того, щоб зменшити забруднення території, будівель та пам'яток.

"Це шкідливо для навколишнього середовища, потенційно шкідливо для здоров'я людей і може привабити щурів. Наші мешканці хочуть насолоджуватися чистим центром міста, і ми не будемо терпіти такої поведінки. Ми не хочемо, щоб люди годували голубів, і продовжуватимемо штрафувати за це", – прокоментував ситуацію член міської ради Рабнаваз Акбар.