Останнім часом все частіше у новинах з'являються випадки, коли старі іграшки, відеоігри, комікси та картки продають за великі гроші.

Американець Калеб Кінг, студент Університету Північної Джорджії, продає свою колекцію вінтажних карток гри Nintendo Pokemon Game 1999 року, щоб оплатити навчання у медичній школі, пише Fox5.

Читайте також: Американка з найдовшими нігтями у світі хоче продати їх за шалені гроші: деталі та фото

Більшість карток зі свої колекції хлопець придбав декілька років тому, коли був підлітком. Всього у Калеба є 22 картки Покемонів. Він вирішив продати їх, щоб інвестувати гроші у своє майбутнє та здійснити мрію – стати хірургом-ортопедом.





Калеб Кінг показує свою колекцію карток з Покемонами / Фото Fox5

За підрахунками юнака, продаж колекції принесе йому орієнтовно 80 тисяч доларів (приблизно 2,2 мільйона гривень). Найдорожчий лот – це рідкісна картка із зображенням пухкенького Пікачу з першого сезону гри. ЇЇ вартість – 20 тисяч доларів (565 тисяч гривень). Решта карток дешевші за цю, але в сумі забезпечать Калебу Кінгу понад 50 тисяч доларів (приблизно 1,4 мільйона гривень).



Картка Пікачу вартістю 20 тисяч доларів / Фото Fox5

Коли юнак лише розпочинав свою колекцію, родичі сміялися та відмовляли його. Вони не бачили сенсу витрачати гроші на якісь дитячі "забавки". Тепер батьки Калеба кажуть, що пишаються сином, і шкодують, що колись не дали йому більше грошей на картки Покемонів.