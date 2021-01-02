В последнее время все чаще в новостях появляются случаи, когда старые игрушки, видеоигры, комиксы и карты продают за большие деньги.

Американец Калеб Кинг, студент Университета Северной Джорджии, продает свою коллекцию винтажных карточек игры Nintendo Pokemon Game 1999 года, чтобы оплатить обучение в медицинской школе, пишет Fox5.

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Большинство карточек со своей коллекции парень приобрел несколько лет назад, когда был подростком. Всего у Калеба есть 22 карточки Покемонов. Он решил продать их, чтобы инвестировать деньги в свое будущее и осуществить мечту – стать хирургом-ортопедом.





Калеб Кинг показывает свою коллекцию карточек из покемонов / Фото Fox5

По подсчетам юноши, продажа коллекции принесет ему ориентировочно 80 тысяч долларов (приблизительно 2,2 миллиона гривен). Самый дорогой лот – это редкая карточка с изображением пухленького Пикачу из первого сезона игры. Ее стоимость – 20 000 долларов (565 тысяч гривен). Остальные карточки дешевле этой, но в сумме обеспечат Калебу Кингу более 50 тысяч долларов (приблизительно 1,4 миллиона гривен).



Карточка Пикачу стоимостью 20 000 долларов / Фото Fox5

Когда юноша только начинал свою коллекцию, родственники смеялись и отговаривали его. Они не видели смысла тратить деньги на какие-то детские "штучки". Теперь родители Калеба говорят, что гордятся сыном, и жалеют, что когда-то не дали ему больше денег на карточки Покемонов.