Сторінку з коміксу про Спайдермена продали за 3,3 мільйона доларів: чим вона особлива

Новий рекорд у світі коміксів встановила сторінка з випуску про Людину-павука. Її продали за 3,36 мільйона доларів (93,9 мільйона гривень) на аукціоні Heritage Auctions у Далласі, США.

Найдорожча сторінка в історії

Це була 25-та сторінка коміксу Marvel Super-Heroes Secret Wars №8 1984 року випуску, намальована Майком Зеком. На ній супергерой вперше з'явився у чорно-білому костюмі симбіота.

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Коли лот досягнув своєї кінцевої ціни, побивши усі попередні рекорди у сфері коміксів, аукціонна галерея вибухнула аплодисментами,

– розповіли в Heritage Auctions.

Сторінка коміксу, продана за 3,3 мільйона доларів / Фото Heritage Auctions

Це стало безпрецедентним випадком. Попередній рекорд для однієї сторінки коміксу складав 657 250 доларів (18,3 мільйона гривень) за сторінку з "Неймовірного Галка" 1974 року. На ній було зображену першу появу Росомахи з Людей-Ікс.

Зрівнятися із ціною щойно проданої сторінки зі Спайдерменом може хіба що цілий комікс про Людину-павука 1963 року. Минулого року його продали на аукціоні за 3,6 мільйона доларів (100,6 мільйона гривень). Цей екземпляр став найдорожчим в історії коміксом, випередивши випуск про Супермена, за який віддали 3,2 мільйона доларів (89,4 мільйона гривень).