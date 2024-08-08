Стоматологи б'ють на сполох через небезпечний тренд, що шириться мережею

Мережею шириться небезпечний тренд, який мав би полегшити життя людям, однак все не так однозначно. "Лайфхаком" із зубною пастою поділилася тік-токерша Кірстен Маккріді.

Вона пояснила, що її дітям важко вичавлювати зубну пасту з тюбика.

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А відтак вона вигадала вичавлювати пасту у дозатор для мила.

Я купила цей дозатор мила для рук і додала в нього улюблену зубну пасту моїх дітей. Тепер, коли мої діти хочуть почистити зуби, їм просто потрібно натиснути на дозатор і паста легко видавлюється,

– сказала вона у своєму відео.

У чому полягає небезпечний тренд: дивіться відео

Чому цей тренд небезпечний

Однак стоматологи кажуть, що зубна паста має залишатися в тій упаковці, в якій вона продається, оскільки вона може бути зіпсована впливом світла. Доктор Сухаїл Мохіуддін пояснив, що інгредієнти зубної пасти нестійкі до ультрафіолетового випромінювання, тому вплив світла може зробити їх неефективними

Будь ласка, не робіть цього,

– закликав він.

Активні інгредієнти зубної пасти можуть згодом руйнуватися під впливом світла, повітря і вологи, що робить її менш ефективною в профілактиці карієсу і підтримці здоров'я ясен. Саме тому вона ніколи не продається в прозорій упаковці та завжди має щільну кришку.