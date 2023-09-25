Спочатку дівчина запанікувала і намагалася виблювати його. Втім, нічого не вийшло. Довелося звернутися до найближчого відділення невідкладної допомоги.

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Інцидент стався 14 червня

Про цей курйозний інцидент Кеннеді згодом розповіла на своїй сторінці у тіктоці. "Якщо ви колись губили AirPods і не знаєте, де його шукати... Можливо, загляньте до свого шлунка. Можливо, ви з'їли його, як і я", – жартує американка в опублікованому в соцмережі відео.

Американка розповіла, як проковтнула AirPods: дивіться відео

"На 1000% не рекомендую їсти"

Медики були шоковані, коли зрозуміли, що AirPods все ще працює. Річ у тім, що мати Кеннеді вдалося під'єднатися до них: вона чула звуки шлунку й сміх доньки. Спочатку дівчині зробили комп'ютерну томографію. Вона показала, що навушник застряг у небезпечному положенні в шлунку. Діяти потрібно було якомога швидше.

Далі Кеннеді на кареті швидкої перевезли у лікарню, де вона пройшла екстрену ендоскопію. Це нехірургічна процедура, яку використовують для дослідження травного тракту людини. Коли жінка проснулася (очевидно, після наркозу), то побачила успішно видалений AirPods, який лежав поруч.

Я щаслива, що зі мною все добре, і сміюся з того, що випадково перевірила, чи стійкі навушники до шлункової кислоти, щонайменше до 9 годин,

– зазначила американка.

"Загалом, я б на 100% рекомендувала б ці AirPods. Але на 1000% не рекомендую їх їсти", – додала Кеннеді, коментуючи цю ситуацію для видання AppleInsider.