У США ведмідь поцупив коробку Amazon з подвір'я будинку: відео, яке підірвало мережу

Останнім часом ведмеді – постійні гості житлових кварталів США. Мешканка Бристоля (Коннектикут) стала свідком кумедного інциденту. Річ у тім, що місцевий ведмідь викрав посилку Amazon прямо з подвір'я її будинку.

Крістін Левайн дізналася про "пограбування" завдяки камерам відеоспостереження. Ролик, який вона виклала у мережу, вмить став вірусним.

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Деталі інциденту

Дівчина розповіла, що Amazon доставив посилку приблизно за 5 хвилин до крадіжки. Система відеонагляду одразу надіслала сповіщення, а коли виявила ведмедя – ще одне. Однак Крістін зовсім не очікувала побачити пухнастого гостя на своєму подвір'ї.

Вже за декілька годин Левайн знайшла свою посилку у дворі сусіда. Всередині виявилося ніщо інше, як туалетний папір.

Це була істерика. Я знала, що ніщо там не стане незамінним, тож це був справді веселий день,

– поділилася Крістін.

Ведмідь викрав посилку Amazon: вірусне відео

Мережа одразу вибухнула коментарями. Ось деякі з них: